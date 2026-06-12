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ونس:

توافق با ایران پتانسیل بازسازی منطقه و منجر شدن به صلح پایدار را دارد

توافق با ایران پتانسیل بازسازی منطقه و منجر شدن به صلح پایدار را دارد
کد خبر : 1797881
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معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت که هرگونه توافق احتمالی با ایران، نگرانی‌های ایالات متحده و متحدانش را در مرکز این توافق قرار خواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، «جی دی ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت که هرگونه توافق احتمالی با ایران، نگرانی‌های ایالات متحده و متحدانش را در مرکز این توافق قرار خواهد داد.

ونس در ایکس نوشت: «اگر جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود عمل کند، مزایای اقتصادی به سمت آنها و کل منطقه سرازیر خواهد شد.»

ونس مدعی شد که ایران صرفاً به دلیل امضای توافق یا شرکت در مذاکرات، پول نقد دریافت نخواهد کرد یا به دارایی‌های مسدود شده دسترسی نخواهد داشت.

وی گفت: «این توافق پتانسیل بازسازی منطقه و منجر شدن به صلح پایدار را دارد.»

وی افزود که ترامپ «به هر طریقی که باشد، نتیجه خوبی برای ما خواهد داشت.»

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