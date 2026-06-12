ادعای رویترز درباره جزئیات توافق ایران و آمریکا

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی مدعی شد که بنا نیست پیش از اجرای مفاد توافق از سوی ایران، وجهی به ایران پرداخت شود.

رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا مدعی شد که توافق با ‌ایران مبتنی بر اقدام و دستاورد است.

این مقام ارشد دولت آمریکا در گفت‌وگو با رویترز مدعی شد: «برنامه هسته‌ای ایران برچیده خواهد شد و مواد هسته‌ای نابود و خارج خواهند شد.»

این مقام ارشد در ادامه مدعی شد: «هیچ وجهی قبل از اجرای مفاد توافق به تهران پرداخت نخواهد شد.»

وی افزود که توافق با ایران، باز شدن تنگه هرمز را تصریح می‌کند.

این مقام آگاه در ادامه مدعی شد که توافق با ایران مقرر می‌دارد که این کشور از گروه‌های نیابتی حمایت مالی نکند.

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