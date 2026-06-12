بازداشت یک شهروند آمریکایی در چین به اتهام جاسوسی
کد خبر : 1797777
وزارت امور خارجه چین از بازداشت یک شهروند آمریکایی در این کشور به اتهام جاسوسی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت امور خارجه چین از بازداشت یک شهروند آمریکایی در این کشور به اتهام جاسوسی خبر داد.
این وزارتخانه هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نکرده است.
وزارت امور خارجه چین همچنین در واکنش به اعمال تحریمهای جدید وزارت خزانه داری آمریکا علیه افراد و نهادهای چینی، اعلام کرد که به شدت با تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی مخالف است.