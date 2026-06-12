ادعای العربیه:
آمریکا و ایران بر سر یک پیشنویس نهایی به تفاهم رسیدهاند
العربیه مدعی شد که آمریکا و ایران بر سر یک پیشنویس نهایی به تفاهم رسیدهاند.
به گزارش ایلنا، العربیه مدعی شد که آمریکا و ایران بر سر یک پیشنویس نهایی به تفاهم رسیدهاند.
منابع آگاه مدعی شدهاند که بر اساس این پیشنویس آتشبس برای ۶۰ روز تمدید میشود و تنگه هرمز نیز برای عبور و مرور کشتیها باز خواهد شد.
به ادعای این منابع، دو طرف طی یک دوره ۶۰ روزه درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالا ایران مذاکره خواهند کرد.
منابع العربیه مدعی شدند که واشنگتن در چارچوب این توافق بخشی از تحریمها علیه ایران را کاهش میدهد و محاصره اقتصادی اعمالشده بر تهران را لغو میکند.
این منابع همچنین ادعا کردند ایران موافقت نهایی خود را با توافق اعلام کرده و قطر این موافقت را به آمریکا منتقل کرده است. همچنین قرار است یک میانجی بر اجرای توافق نظارت کند و موارد احتمالی نقض آن را بررسی کند.