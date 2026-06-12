یورش نیروهای اسرائیلی به مناطقی در کرانه باختری
نظامیان رژیم صهیونیستی حملات و یورشهای گستردهای را در مناطق مختلف کرانه باختری انجام دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم نظامیان رژیم صهیونیستی حملات و یورشهای گستردهای را در مناطق مختلف کرانه باختری انجام دادند.
در جنین، نیروهای اشغالگر به شهرک «یعبد» در جنوب غرب این شهر یورش بردند و همزمان شهرک «الیامون» در غرب جنین را نیز مورد حمله قرار دادند. در جریان این یورش، جوان فلسطینی وائل مازن سمار بازداشت شد.
همچنین یک یگان ویژه اسرائیلی ساختمانی را در منطقهای میان دانشگاه عربی آمریکایی و شهرک «الزبابده» در جنوب جنین محاصره کرد.
در نابلس نیز خیابان «سفیان» در مرکز شهر پس از نفوذ یک یگان ویژه اسرائیلی شاهد تنش و درگیری بود.