وقوع حادثه دریایی در جنوب غربی یمن

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع یک حادثه دریایی در ۸۸ مایلی جنوب غربی یمن خبر داد.

این سازمان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه امنیتی در ۸۸ مایلی جنوب غربی منطقه «بلحاف» در یمن دریافت کرده است.

در این بیانیه آمده است که یک کشتی باری گزارش داده که قایقی حامل شش فرد مسلح در حوالی یمن به آن نزدیک شده است.

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