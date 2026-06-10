وقوع حادثه دریایی در جنوب غربی یمن
کد خبر : 1796821
سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع یک حادثه دریایی در ۸۸ مایلی جنوب غربی یمن خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع یک حادثه دریایی در ۸۸ مایلی جنوب غربی یمن خبر داد.
این سازمان طی بیانیهای اعلام کرد که گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه امنیتی در ۸۸ مایلی جنوب غربی منطقه «بلحاف» در یمن دریافت کرده است.
در این بیانیه آمده است که یک کشتی باری گزارش داده که قایقی حامل شش فرد مسلح در حوالی یمن به آن نزدیک شده است.