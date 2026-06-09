پسکوف:
در حال حاضر برنامهای برای تماس تلفنی میان پوتین و ترامپ وجود ندارد
سخنگوی ریاست جمهوری گفت که روند میانجیگری آمریکا در حلوفصل مناقشه اوکراین متوقف شده، اما واشنگتن با مسکو و کییف در تماس است.
به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز -سه شنبه- گفت که روند میانجیگری آمریکا در اوکراین متوقف شده است، اما واشنگتن با مسکو و کییف در تماس است.
پسکوف گفت: «فعلا برنامهای برای تماس تلفنی میان پوتین و ترامپ در دستور کار قرار ندارد، هر تماسی مستلزم آماده سازی و تدارک مناسب است.مکالمات تلفنی بین پوتین و ترامپ در صورت لزوم فورا هماهنگ خواهد شد».
وی در رابطه با برنامه سفر «استیو ویتکاف»، و «جرد کوشنر»، نمایندگان «دونالد ترامپ»، رئیس آمریکا به روسیه گفت که هنوز تاریخ دقیقی برای سفر آنها مشخص نشده اما مسکو همواره از سفر آنها استقابل میکند.
وی ادامه داد: «ایالات متحده هنوز جزئیات مکالمه ویتکاف و کوشنر با زلنسکی را با روسیه در میان نگذاشته است.مذاکرهکنندگان آمریکایی در صورت لزوم، روسیه را سریعا از محتوای گفتوگو با زلنسکی مطلع خواهند کرد. کانالهای گفتوگو میان نمایندگان آمریکا و روسیه فعال هستند».
سخنگوی ریاست جمهوری اظهار داشت: «خواسته اروپا برای مطرح کردن برخی شرایط برای روسیه به منظور آغاز تلاشهای میانجیگرانه در مورد اوکراین، غیرقابل قبول است. اروپاییها هنوز برای میانجیگری در حلوفصل بحران اوکراین آماده نیستند. آنها در حال حاضر بیشتر بر ادامه جنگ تمرکز دارند تا مذاکرات صلح».