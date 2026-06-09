پاسخ موشکی ایران به اسرائیل، پیام ایستادگی در کنار لبنان بود

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، حزب‌ الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که پاسخ موشکی ایران به رژیم صهیونیستی، در دفاع از ملت لبنان، پیامی اخلاقی، سیاسی و میدانی درباره تعهد جمهوری اسلامی به لبنان بود.

حزب‌ الله تاکید کرد این پاسخ نشان داد حفظ ثبات منطقه مستلزم پایبندی رژیم صهیونیستی به توافق‌ها، به‌ ویژه آتش‌بس، است و ایران این پیام را با صراحت و قدرت به همه طرف‌های مرتبط با تلاش‌های منطقه‌ای برای ثبات منتقل کرد.

در این بیانیه همچنین از حمایت جنبش انصار الله یمن در چارچوب اقدام مشترک برای بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی قدردانی شد.

حزب الله اعلام کرد که حمایت آمریکا از تجاوزات اسرائیل علیه لبنان می‌تواند همه توافق‌های مورد نظر واشنگتن را با شکست روبه‌رو کند.

در بیانیه این جنبش افزوده شد: این حمایت ایران از حقوق مشروع لبنان و پذیرش هزینه مادی و سیاسی آن، بار دیگر تاکید می‌کند که ایران، پشتیبان لبنان است و نه بالعکس و این با توجه به اصول و ارزش‌های انسانی آن و عمق روابط تاریخی دو ملت لبنان و ایران است. ایران همواره خیر برای لبنان خواسته است و در حمایت از مقاومت آن برای آزادسازی سرزمین و بازسازی مناطق تخریب شده توسط دشمن صهیونیستی نقش داشته و موضع شرافتمندانه آن در ایستادگی در کنار لبنان، شایسته تقدیر از سوی حاکمیت است و نه ناسپاسی و اهانت‌های مکرر در پاسخ به دیکته های خارجی. هر پیامی که ناشی از این دیکته‌ها باشد، بر صدق و درستی موضع شجاعانه ایران و وفاداری نادر در زمانه ترجیح منافع بر اصول تاثیر نخواهد گذاشت.

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