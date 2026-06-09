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پکن:

مذاکرات تهران-واشنگتن در مرحله‌ای حساس قرار دارد

مذاکرات تهران-واشنگتن در مرحله‌ای حساس قرار دارد
کد خبر : 1796426
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سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که پکن خواستار خویشتنداری تمامی طرف‌های درگیری در خاورمیانه است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که استفاده بی ملاحظه از زور، اوضاع مربوط به درگیری میان آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را پیچیده می‌کند.

 وی اظهار داشت: مذاکرات ایران و آمریکا در مرحله‌ای حساس قرار دارد و هیچ طرفی نباید موجب از سرگیری منازعه شود.

دیپلمات چینی ادامه داد: ما از طرف‌های مربوطه خواستار خویشتنداری، حفظ آرامش و خودداری از هرگونه اعمالی هستیم که ممکن است به درگیری در خاورمیانه دامن بزند.

وی افزود که چین برای احیای صلح و ثبات در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس نقش مثبتی ایفا می‌کند.

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