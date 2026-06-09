به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که استفاده بی ملاحظه از زور، اوضاع مربوط به درگیری میان آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را پیچیده می‌کند.

وی اظهار داشت: مذاکرات ایران و آمریکا در مرحله‌ای حساس قرار دارد و هیچ طرفی نباید موجب از سرگیری منازعه شود.

دیپلمات چینی ادامه داد: ما از طرف‌های مربوطه خواستار خویشتنداری، حفظ آرامش و خودداری از هرگونه اعمالی هستیم که ممکن است به درگیری در خاورمیانه دامن بزند.

وی افزود که چین برای احیای صلح و ثبات در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس نقش مثبتی ایفا می‌کند.

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