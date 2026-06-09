خسارت ۵۰۰ میلیون دلاری اسرائیل در حمله ۱۲ ساعته ایران
روزنامه اسرائیل هیوم فاش کرد حملات ایران تنها ظرف ۱۲ ساعت، بیش از نیم میلیارد دلار خسارت به زیرساختهای اسرائیل وارد کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، روزنامه اسرائیل هیوم فاش کرد حملات ایران تنها ظرف ۱۲ ساعت، بیش از نیم میلیارد دلار خسارت به زیرساختهای اسرائیل وارد کرده است.
اسرائیل هیوم در گزارشی مفصل اعلام کرد افشای این میزان خسارت مالی سنگین، با وجود سیاست معمول سانسور رسانههای اسرائیلی صورت گرفته است. به نوشته این روزنامه، انتشار عمومی ابعاد خسارتهای مادی و تلفات انسانی، نشان دهنده شدت بحرانی است که اسرائیل با آن روبهرو شده است.
این روزنامه به نقل از منابع امنیتی نوشت، رقم اعلام شده تنها یک برآورد اولیه و جزئی است و تأکید کرد که ارزیابی وضعیت همچنان ادامه دارد، بنابراین در شرایط کنونی تعیین هزینه نهایی و مجموع خسارتهای ناشی از این رویدادها امکانپذیر نیست.