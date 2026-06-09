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ونس: به‌دنبال توافقی درازمدت برای حل پرونده هسته‌ای ایران هستیم

ونس: به‌دنبال توافقی درازمدت برای حل پرونده هسته‌ای ایران هستیم
کد خبر : 1796275
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معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که واشنگتن به دنبال دستیابی به یک حل و فصل پایدار و طولانی‌مدت در موضوع هسته‌ای ایران است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، «جی دی ونس»، معاون ‌رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد که کشورش شرایط را برای دستیابی به یک حل وفصل بلندمدت در پرونده هسته‌ای ایران فراهم می‌بیند.

ونس در گفت‌وگو با شبکه ‌فاکس نیوز‌ گفت: «ما و اسرائیلی‌ها منافع مشترک بسیاری داریم؛ اما در مواردی هم منافع ما با یکدیگر متفاوت است.»

وی گفت: «فکر می‌کنم رئیس‌جمهور ترامپ در این باره بسیار شفاف عمل کرده است و در حالی که اسرائیل اهداف خاص خود را دنبال می‌کند، هدف اصلی آمریکا در قبال ایران، اطمینان از عدم دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای است.»

وی در ادامه افزود: «در طول یک سال و نیم گذشته، ما شرایط لازم را به‌گونه‌ای مهیا کرده‌ایم که رئیس‌جمهور معتقد است در حالیکه من هم با او هم‌عقیده‌ام ، می‌توانیم به یک حل و فصل طولانی‌مدت در موضوع هسته‌ای ایران دست یابیم.»

 

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