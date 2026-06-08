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رادیو ارتش اسرائیل:

انتظار می‌رود تبادل حملات بین تل آویو و تهران برای چند روز ادامه یابد

انتظار می‌رود تبادل حملات بین تل آویو و تهران برای چند روز ادامه یابد
کد خبر : 1795750
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رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد که انتظار می‌رود تبادل حملات بین اسرائیل و ایران برای چند روز ادامه یابد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ‌رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد که انتظار می‌رود تبادل حملات بین اسرائیل و ایران برای چند روز ادامه یابد.

در چارچوب آماده‌سازی‌ها، یک منبع توضیح داد که ارتش اسرائیل در حال آماده‌سازی برای بسیج گسترده نیروهای ذخیره است‌ که انتظار می‌رود چندین گردان را در بر بگیرد.

این ایستگاه رادیویی همچنین خاطرنشان کرد که بسیج گسترده نیروهای ذخیره از صبح امروز در فرماندهی جبهه داخلی آغاز شده است‌. 

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