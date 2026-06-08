به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سخنگوی نظامی انصار الله یمن ضمن اشاره به هدف قرار دادن یافا، از اعمال ممنوعیت کامل دریانوردی در دریای سرخ بر اسرائیل خبر داد.

«یحیی سریع»، سخنگوی نظامی انصار الله یمن ‌اعلام کرد که این گروه طی حملاتی موشکی، اهداف حساسی از دشمن اسرائیلی را در یافای اشغالی هدف قرار داده و این حملات با دقت به اهداف اصابت کرده است.

به گزارش المسیره، وی افزود که ممنوعیت دریانوردی به صورت کامل بر دشمن در دریای سرخ اعمال می‌شود و هرگونه تحرکات صهیونیستی، اهداف نظامی برای نیروهای انصار الله خواهد بود.

یحیی سریع تصریح کرد که تنش با تنش مواجه خواهد شد و عملیات انصار الله همسو با نبرد و مشارکت با محور جهاد و مقاومت افزایش خواهد یافت.

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