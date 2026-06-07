آغاز دور جدید انتخابات پارلمانی در کوزوو

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مردم کوزوو امروز -یکشنبه- برای انتخابات پارلمانی، سومین انتخابات در تنها ۱۸ ماه، به پای صندوق‌های ری می‌رود.

سومین انتخابات در تنها ۱۸ ماه به دنبال آن برگزار می‌شود که تاکنون هیچ حزبی نتوانسته اکثریت کافی را برای خروج این کشور حوزه بالکان از بحران سیاسی به دست آورد.

جوان‌ترین کشور اروپا آرزوی پیوستن به اتحادیه اروپا را دارد، اما در بیشتر سال گذشته هیچ دولت کارآمدی نداشته است، چرا که پارلمان‌های پراکنده آن در انتخاب رئیس مجلس و سپس رئیس جدید دولت ناکام ماندند.

اخیرا هیچ نظرسنجی انجام نشده است، اما تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که حزب «وتوندوسه»، حزب « آلبین کورتی»، نخست وزیر این کشور دوباره پیروز شود.

با این حال، آنها می‌گویند که کورتی همچنان برای کسب اکثریت دو سومی لازم برای انتخاب رئیس جمهور جدید، نیاز به مصالحه با احزاب مخالف دارد.

حزب کورتی در انتخابات گذشته در ماه دسامبر ۵۱.۱ درصد آرا را به دست آورد که نسبت به ۴۲ درصد در فوریه ۲۰۲۵ افزایش یافته بود، اما نتوانست با احزاب دیگر بر سر کاندیدایی برای ریاست جمهوری که عمدتا تشریفاتی است، به توافق برسد و همین امر باعث انحلال پارلمان در ماه آوریل و برگزاری انتخابات زودهنگام دیگری شد.

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