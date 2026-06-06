به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مردم پرو روزآینده -یکشنبه- برای شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پای صندوق‌های رای می‌روند.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، مشخص خواهد کرد که چه کسی برای دوره ۲۰۲۶-۲۰۳۱ به عنوان رئیس جمهور خدمت خواهد کرد.

«کیکو فوجیموری»، نامزد حزب راست‌گرا، که بیشترین سهم آرا را در دور اول در ۱۲ آوریل به دست آورد، با «روبرتو سانچز»، نامزد چپ‌گرای «با هم برای پرو» که در دور قبلی در جایگاه دوم قرار گرفت، رقابت خواهد کرد.

فوجیموری، دختر «آلبرتو فوجیموری»، رئیس جمهور سابق این کشور است.

این انتخابات که تحت الشعاع ادعاهای تخلفات در دور اول و روند کند شمارش آرا قرار گرفته است، در بحبوحه بحران سیاسی مداوم در پرو برگزار می‌شود، کشوری که در ۱۰ سال گذشته، ۸ رئیس جمهور در آن خدمت کرده‌اند.

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