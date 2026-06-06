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پولیتیکو گزارش داد:

ناتو کمک نظامی ۷۰ میلیارد یورویی به اوکراین را بررسی می‌کند

ناتو کمک نظامی ۷۰ میلیارد یورویی به اوکراین را بررسی می‌کند
کد خبر : 1794871
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پولیتیکو گزارش داد که کشورهای ناتو در حال بررسی طرح کمک نظامی ۷۰ میلیارد یورویی به اوکراین هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، پولیتیکو به نقل از منابع گزارش داد که کشورهای ناتو در حال بررسی طرحی برای ارائه کمک مالی نظامی ۷۰ میلیارد یورویی به اوکراین هستند که ممکن است در اجلاس رهبران این اتحادیه در آنکارا در ماه جولای اعلام شود.

بر اساس گزارش، از کل مبلغ، تنها ۴۰ میلیارد یورو تعهدات مالی جدید را تشکیل می‌دهد. ۳۰ میلیارد یوروی باقی‌مانده بخشی از بسته کمکی ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا است.

این طرح در ماه مه توسط دولت آلمان پیشنهاد شد و شامل ایجاد سازوکارهای جدید با هدف افزایش شفافیت در مورد کمک‌های هر کشور است.

به گزارش پولیتیکو، برخی از کشورهای اروپایی پیش از این شکایت داشتند که بار نامتناسبی از حمایت از کی‌یف را متحمل می‌شوند.

به گزارش پولیتیکو، حمایت از اوکراین می‌تواند یکی از موضوعات کلیدی اجلاس رهبران ناتو که قرار است در ۷ و ۸ جولای برگزار شود، باشد.

 

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