رهگیری پهپاد ناشناس در نزدیکی پالایشگاه بیجی در عراق
کد خبر : 1794774
یک منبع امنیتی عراق از رهگیری یک پهپاد ناشناس در نزدیکی پالایشگاه بیجی در این کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، یک منبع امنیتی در سحرگاه امروز -شنبه- گزارش داد که یک پهپاد ناشناس در نزدیکی پالایشگاه بیجی در استان صلاح الدین رهگیری شده است.
این منبع به شفق نیوز گفت: «توپخانه ارتش عراق پس از مشاهده این پهپاد در مجاورت پالایشگاه، با آن درگیری شده و به سمت آن شلیک کرده است».
هیچ گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده است.