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رهگیری پهپاد ناشناس در نزدیکی پالایشگاه بیجی در عراق

رهگیری پهپاد ناشناس در نزدیکی پالایشگاه بیجی در عراق
کد خبر : 1794774
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یک منبع امنیتی عراق از رهگیری یک پهپاد ناشناس در نزدیکی پالایشگاه بیجی در این کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز،   یک منبع امنیتی در سحرگاه امروز -شنبه- گزارش داد که یک پهپاد ناشناس در نزدیکی پالایشگاه بیجی در استان صلاح الدین رهگیری شده است.

این منبع به شفق نیوز گفت: «توپخانه ارتش عراق پس از مشاهده این پهپاد در مجاورت پالایشگاه، با آن درگیری شده و به سمت آن شلیک کرده است».

هیچ گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده است.

 

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