رهگیری پهپاد ناشناس در نزدیکی پالایشگاه بیجی در عراق

به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، یک منبع امنیتی در سحرگاه امروز -شنبه- گزارش داد که یک پهپاد ناشناس در نزدیکی پالایشگاه بیجی در استان صلاح الدین رهگیری شده است.

این منبع به شفق نیوز گفت: «توپخانه ارتش عراق پس از مشاهده این پهپاد در مجاورت پالایشگاه، با آن درگیری شده و به سمت آن شلیک کرده است».

هیچ گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده است.

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