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کره شمالی ناوشکن ۱۰ هزار تنی می‌سازد

کره شمالی ناوشکن ۱۰ هزار تنی می‌سازد
کد خبر : 1794703
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رسانه‌های دولتی کره شمالی از برنامه پیونگ یانگ برای ساخت یک ناوشکن ۱۰ هزار تنی خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رسانه‌های دولتی کره شمالی امروز -شنبه- پیش از سفر «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین یه این کشور، اعلام کردند که پیونگ یانگ قصد دارد یک ناوشکن ۱۰ هزار تنی بسازد و سلاح‌های زیرآبی مخفی خود را توسعه دهد.

روزنامه «رودونگ سینمون» با انتشار گزارشی از یک آزمایش دریایی روز پنجشنبه که تحت نظارت «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی انجام شد، اعلام کرد که او به نیروی دریایی دستور داده است تا ناوشکن کانگ کون و یک کشتی جنگی ۵ هزار تنی دیگر به نام چوئه هیون را در اسرع وقت مستقر کند.

این روزنامه جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد.

 

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