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الاعرجی: عراق از پرداخت عوارض تنگه هرمز مستثنی است

الاعرجی: عراق از پرداخت عوارض تنگه هرمز مستثنی است
کد خبر : 1794701
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مشاور امنیت ملی عراق تاکید کرد که ایران پیشتر اعلام کرده که عراق از محدودیت‌های عبور از تنگه هرمز مستثنی است.

به گزارش اینا به نقل از الفرات نیوز، مشاور امنیت ملی عراق تاکید کرد که ایران پیشتر اعلام کرده که عراق از محدودیت‌های عبور از تنگه هرمز مستثنی است.

«قاسم الاعرجی»، مشاور امنیت ملی عراق تاکید کرد که ایران پیشتر اعلام کرده که عراق از محدودیت‌های عبور از تنگه هرمز مستثنی است.

وی در پستی در شبکه ایکس نوشت: «هر آنچه درباره پرداخت عوارض عبور از سوی عراق برای عبور از تنگه هرمز مطرح می‌شود، ادعایی باطل و نادرست است.»

الاعرجی درباره رقابت بین‌المللی در خاورمیانه و بازتاب آن بر امنیت منطقه توضیح داد که خاورمیانه یکی از مهم ترین مناطق ژئوپلتیک در جهان است نه فقط به دلیل موقعیت استراتژیکش که سه قاره را به هم متصل می‌کند بلکه به دلیل داشتن منابع زیاد انرژی و گذرگاه‌های دریایی حیاتی که به صورت مستقیم بر اقتصاد جهان تاثیر می‌گذارد.

 

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