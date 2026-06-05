به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سی‌ان‌ان در گزارشی به نقل از منابع آگاه مدعی شد که رژیم صهیونیستی در جریان جنگ با ایران، به‌طور محرمانه یگان‌های نخبه نظامی و اطلاعاتی را به جمهوری آذربایجان اعزام کرده است.

سی‌ان‌ان مدعی شد که این اقدام بخشی از شبکه‌ای از پایگاه‌های مخفی اسرائیل در سراسر خاورمیانه است که برای تسهیل عملیات علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

بنا به ادعای سی‌ان‌ان، به گفته دو نفر از این منابع آگاه، این نیروها از چندین نقطه در جنوب جمهوری آذربایجان، در مجاورت مرز شمالی ایران فعالیت می‌کردند؛ در نزدیک‌ترین نقطه تنها حدود ۶۰ مایل ‌‌با شهر تبریز ایران فاصله داشتند؛ شهری که اسرائیل در جریان جنگ آن را هدف حمله قرار داد.

این رسانه آمریکایی ادعا کرد: «دو منبع دیگر گفتند که واحدهای کماندویی ویژه نیز در این مناطق مستقر شده و مأموریت‌های جمع‌آوری اطلاعات و عملیات پهپادی انجام داده‌اند؛ امری که به اسرائیل امکان دید و اشراف ارزشمندی بر شمال ایران در طول جنگ داده است.»

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