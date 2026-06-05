تظاهرات گسترده در بلژیک در اعتراض به افزایش شهریه دانشگاهها
بروکسل، پایتخت بلژیک، پس از تصمیم دولت برای افزایش شهریه دانشگاهها، شاهد خشونت گستردهای بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، بروکسل، پایتخت بلژیک، پس از تصمیم دولت برای افزایش شهریه دانشگاهها، شاهد خشونت گستردهای بود.
اعتراضات مسالمتآمیز به شورشهای خشونتآمیزی به رهبری گروههای نقابدار تبدیل شد که مغازهها را تخریب کرده و ماشینها و دوچرخهها را آتش زدند.
این ناآرامیها در واکنش به تصمیم دولت جامعه فرانسویها در بلژیک برای افزایش ۳۵ درصدی شهریه دانشگاهها از تقریباً ۸۳۵ یورو به ۱۱۹۴ یورو در سال صورت میگیرد.