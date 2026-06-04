نعیم قاسم: نتایج مذاکرات پوچ و تحقیرآمیز بود

به گزارش ایلنا، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنانی ضمن انتقاد از مذاکرات مستقیم دولت لبنان با رژیم صهیونیستی در واشنگتن، از دولت لبنان خواست به وظیفه خود در حل و فصل اختلافات داخلی عمل کند.

دبیرکل حزب‌الله لبنان اظهار کرد: «نتیجه مذاکرات مستقیم پوچ و تحقیرآمیز و از سوی گروه‌های بزرگی از ملت لبنان مردود است. اعلام توافق آتش‌بس نقشه راهی برای از بین بردن بخشی از مردم لبنان و به بردگی گرفتن مابقی آنها است.»

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: «ما تنها به آتش‌بس و عقب‌نشینی اسرائیل تاکید داریم و به تجزیه جنوب و سایر بخش‌های لبنان علاقه‌ای نداریم، ما به هیچ کسی تعهد ندادیم که مقاومت را متوقف خواهیم کرد و تا زمانی که اشغالگری وجود دارد مقاومت باقی است، ما هیچ ارتباطی میان مقاومت با توقف جنگ و عقب‌نشینی اسرائیل از راضی اشغالی را نمی‌پذیریم.»

او افزود: «هیچکسی حق ندارد در امور داخلی لبنان دخالت کند و دولت لبنان موظف است به مسوولیت خود در حل‌وفصل اختلافات داخلی عمل کند. اینکه هدف اصلی خلع سلاح مقاومت به عنوان نقطه شروع هر توافقی باشد، به معنای زوال قدرت لبنان است.»

نعیم قاسم در ادامه با تاکید بر اتحاد ملی به عنوان عامل قدرتی برای همه در مقابله با دشمن، از مسوولان دولت لبنان خواست به این نمایش مضحک و اهانتی که مذاکرات مستقیم خوانده می‌شود، پایان دهند.

نعیم قاسم تاکید کرد: «روند مذاکرات فعلی، تسلیم شدن، شکست و تحقق اهداف دشمن است، بیانیه واشنگتن (درباره توافق آتش‌بس) اصول کلی آمریکا و اسرائیل برای تسلیم کردن کردن لبنان در پروژه «اسرائیل بزرگ» را نشان می‌دهد. اینکه خلع سلاح مقاومت اصل هرگونه توافقی قرار داده شود، به معنای نابودی قدرت لبنان و تهدیدی موجودیتی برای ملت مقاومت است. خلع سلاح مقاومت در واقع به معنای نابودی و بی‌ثباتی لبنان و فتنه‌انگیزی میان لبنانی‌ها در راستای منافع اسرائیل است، تا آنچه را با جنگ به دست نیاورده با سیاست اعمال کند، اما ما به خون شهدا، سرزمین خود و نسل آینده خیانت نمی‌کنیم.»

او افزود: «تا زمانی که روستاهای ما بمباران می‌شوند و خانه‌هایمان ویران و مردم ما کشته می‌شوند، شهرک‌های اشغالی اسرائیل هرگز در امنیت نخواهند بود.»

دبیرکل حزب‌الله لبنان در ادامه نیز راه‌حل انحصاری این بحران را متوقف کردن تمامی اشکال حملات اسرائیل به لبنان چه زمینی، چه هوایی و چه دریایی دانست.

این مقام مقاومت اسلامی لبنان در سخنرانی خود به مناسبت سالروز درگذشت آیت الله سید روح‌الله خمینی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران گفت: «انقلاب در ایران با منشأیی اسلامی و بر اساس اصل ایستادگی در برابر ظلم و اشغالگری آغاز شد و شعارش «نه شرقی نه غربی» بود. ایران با تمامی سختی‌هایی که انقلابش با آنها مواجه شد، در تمامی سطوح پیشرفت کرد و از جنبش‌های آزادی‌خواهانه حمایت کرد.»

نعیم قاسم افزود: «غرب و آمریکا نمی‌پذیرند که ایران الگوی استقامت و عدالت باشد، بلکه می‌خواهند ایران تابع منافع و زورگویی‌های آنها باشد.»

دبیرکل حزب‌الله لبنان در ادامه نیز از ایران بابت کمک به لبنان برای بازپس‌گیری اراضی خود و حقش برای مقابله با دشمن اسرائیلی-آمریکایی علی‌رغم چالش‌های بزرگی که داشته، تشکر کرد

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