مخالفت حزبالله با توافق مورد حمایت آمریکا؛ چشمانداز لبنان، ایران و آینده تنشهای منطقه
عطوان با اشاره به مخالفت قاطع حزبالله با توافق مورد حمایت آمریکا و اسرائیل، هشدار میدهد که لبنان وارد مرحلهای حساس شده است؛ مرحلهای که به گفته او میتواند به تشدید شکافهای داخلی، افزایش تنشهای منطقهای و آزمونی تازه برای سیاستهای آمریکا منجر شود. وی همچنین تأکید میکند که ایران از مقاومت لبنان فاصله نخواهد گرفت و همین مسئله معادلات واشنگتن و تلآویو را پیچیدهتر کرده است.
به گزارش ایلنا، عبدالباری عطوان، تحلیلگر مطرح جهان عرب در سرمقاله روزنامه فرامنطقهای «رای الیوم» نوشت: ما همواره و همچنان مخالف هرگونه مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیم با رژیم اشغالگر اسرائیل هستیم، و هرگونه توافق «صلح» یا هرگونه آتشبس در نتیجه چنین مذاکراتی را رد میکنیم. این مخالفت نه به این دلیل است که اسرائیل هرگز این توافقها را رعایت نکرده، بلکه به این دلیل است که این رژیم یک کلیت نژادپرست و استعماری است که از زمان اشغال فلسطین در سال ۱۹۴۸ جنگهای نسلکشی علیه مردم ما در فلسطین به راه انداخته است. در حال حاضر، شمار قربانیان فلسطینی در نوار غزه بیش از ۷۵ هزار نفر است که نیمی از آنها کودکان هستند و بیش از ۲۰۰ هزار نفر دیگر مجروح شدهاند و اکثر ساختمانها و منازل در این منطقه تخریب شدهاند. چگونه میتوان با چنین رژیمی صلح برقرار کرد، با آن همزیستی داشت و آن را به رسمیت شناخت؟
از این منظر، موضع شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، که امروز به مناسبت سالگرد درگذشت امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران، بیانیهای صادر کرد، قابل تقدیر است. وی نتایج مذاکرات مستقیم میان دولت لبنان و اسرائیل تحت نظارت آمریکا را به شدت رد کرد و آن را «غیرقابل قبول» دانست.
شیخ قاسم این مذاکرات را «عبث، تحقیرآمیز و شرمآور برای لبنان» توصیف کرد و گفت که این توافق «مورد قبول بخش وسیعی از مردم لبنان نیست»، زیرا «بازتابدهنده دیدگاه آمریکایی – اسرائیلی درباره آینده لبنان است و هدف آن، تسلیم لبنان به پروژه اسرائیل بزرگ و نابودی قدرت لبنان از طریق خلع سلاح مقاومت و تهدید وجودی مردم مقاوم آن است».
این توافق رسمی میان لبنان و اسرائیل، پروژهای برای ایجاد فتنه و شعلهور کردن جنگ داخلی در لبنان است و تلاشی برای خلع سلاح مقاومت از طریق تحالف و پوشش رسمی با ارتش اسرائیل است تا فجایعی مشابه آنچه در غزه رخ داد، در لبنان تکرار شود. حزبالله که نیروی واقعی میدانی در لبنان است، اجازه نخواهد داد هیچ توافق یا تصمیمی برخلاف اراده آن اجرا شود و عملیات مقاومت علیه اسرائیل که خسارات استراتژیک به رژیم وارد کرده ادامه خواهد یافت. این مقاومت شامل حملات با پهپادهای انتحاری و موشکهای دقیق است و رزمندگان آن آماده شهادت هستند.
ارتش لبنان، که در معرض تقسیم و انشقاق است، ممکن است به «ارتش لحد» دیگری تبدیل شود که تحت هدایت غیرمستقیم یا نامعلَن اسرائیل علیه مقاومت وارد عمل شود. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بارها تأکید کرده است که نیروهای اسرائیلی در لبنان باقی خواهند ماند و آمریکا را نیز درگیر مسائل نظامی و سیاسی لبنان خواهد کرد، همانطور که در پرونده ایران رخ داد.
حزبالله در مقابل حمله آمریکایی – اسرائیلی به ایران در سه ماه گذشته تنها نمانده است و ایران نیز به حمایت از آن ادامه خواهد داد. این بدان معناست که فشارها و احتمال حمله علیه ایران همچنان ادامه دارد و شاید در روزهای آینده شدت یابد. ایران تضمین کرده است که لبنان بخشی از هر توافق آتشبس احتمالی در جنگ ایران خواهد بود.
دونالد ترامپ اکنون با دو گزینه مواجه است: اول، تن دادن به این «دام اسرائیلی» که نتانیاهو برای او در لبنان پهن کرده و گرفتار یک جنگ فرسایشی شود که دایره آن گسترش یافته و شامل جبهههای جدید در خاورمیانه خواهد شد؛ این امر همچنین مراسم جام جهانی که در آمریکا طی ده روز آینده برگزار میشود را به خطر میاندازد و تاکنون صدها میلیارد دلار از بودجه خزانه آمریکا برای آن صرف شده است. یا دوم، رهایی از وابستگی و فشارهای اسرائیلی و اتخاذ تصمیم مستقل.
مقاومت لبنان دو بار اسرائیل را شکست داده است: نخست در سال ۲۰۰۰ با آزادسازی کامل جنوب لبنان و عقبنشینی ذلیلانه ارتش اسرائیل، و دوم در جنگ ۳۳ روزه جولای ۲۰۰۶. و ما بار دیگر تأکید میکنیم که «پیروزی سوم» در راه است؛ این بار شکست تنها محدود به جبهه لبنان نخواهد بود و آمریکا نیز شامل خواهد شد، و تنها جبهه لبنان نیست که تحت تأثیر قرار میگیرد، بلکه جبهههای ایرانی، یمنی و احتمالاً عراقی نیز درگیر خواهند شد. آینده نزدیک نشان خواهد داد که روزهای بزرگتری در پیش است.