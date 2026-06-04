شکست تاریخی آلمان در سازمان ملل؛ برلین کرسی شورای امنیت را از دست داد
آلمان برای نخستین بار در رقابت بر سر کرسی غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل ناکام ماند؛ رخدادی که بسیاری آن را نشانهای از کاهش نفوذ دیپلماتیک برلین در فضای متحول سیاست جهانی میدانند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در جریان رأیگیری مجمع عمومی سازمان ملل برای انتخاب اعضای غیر دائم شورای امنیت، آلمان موفق به کسب آرای لازم نشد و رقابت را به اتریش و پرتغال واگذار کرد؛ دو کشوری که قرار است از ابتدای سال ۲۰۲۷ بهمدت دو سال نمایندگی گروه اروپای غربی را در شورای امنیت برعهده بگیرند.
بر اساس نتایج اعلامشده، پرتغال ۱۳۴ رأی و اتریش ۱۳۱ رأی کسب کردند، در حالی که آلمان تنها ۱۰۴ رأی به دست آورد و از همان دور نخست از رقابت کنار رفت. این نخستین بار است که برلین در تلاش برای دستیابی به کرسی غیر دائم شورای امنیت با شکست مواجه میشود.
این نتیجه ضربهای سیاسی برای دولت فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و یوهان فادفول، وزیر امور خارجه این کشور محسوب میشود؛ مقاماتی که طی ماههای گذشته تلاش کرده بودند نقش بینالمللی آلمان را در مدیریت بحرانهای جهانی پررنگتر کنند.
فادفول پس از اعلام نتایج، شکست آلمان را «تلخ و ناامیدکننده» توصیف کرد و مدعی شد حمایت گسترده برلین از اوکراین و همچنین تلاشهای روسیه برای مقابله با نامزدی آلمان در این نتیجه بیتأثیر نبوده است.
در مقابل، منتقدان داخلی دولت آلمان علت این ناکامی را در سیاست خارجی متزلزل برلین جستوجو میکنند. به باور آنان، مواضع محتاطانه آلمان در قبال جنگ غزه، تحولات خاورمیانه و برخی بحرانهای بینالمللی، از اعتبار دیپلماتیک این کشور در میان اعضای سازمان ملل کاسته است.
شکست آلمان در حالی رخ میدهد که این کشور یکی از بزرگترین تأمینکنندگان مالی سازمان ملل و بزرگترین اقتصاد اروپا به شمار میرود؛ موضوعی که بار دیگر نشان داد نفوذ اقتصادی، لزوماً به معنای موفقیت سیاسی در معادلات بینالمللی نیست.