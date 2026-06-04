به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ایالات متحده، بامداد امروز- پنج‌شنبه- از نهایی شدن توافق جدید میان لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری واشنگتن خبر داد؛ توافقی که هدف آن کاهش تنش‌ها و ایجاد چارچوبی تازه برای مدیریت امنیت در جنوب لبنان عنوان شده است.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، این توافق در پی چهارمین دور مذاکرات سه‌جانبه میان نمایندگان لبنان، اسرائیل و آمریکا در روزهای دوم و سوم ژوئن حاصل شده است.

طبق این توافق، دو طرف بر اجرای آتش‌بس متقابل توافق کرده‌اند؛ با این شرط که حزب‌الله به‌طور کامل به توقف درگیری‌ها پایبند باشد و نیروهای خود را از مناطق جنوب رود لیطانی خارج کند.

همچنین در چارچوب این تفاهم، ایجاد «مناطق عاری از سلاح» با کنترل کامل ارتش لبنان در دستور کار قرار گرفته است؛ مناطقی که هدف آن، حذف حضور گروه‌های مسلح غیر دولتی از این مناطق اعلام شده است.

مقامات آمریکایی مدعی هستند این روند می‌تواند زمینه‌ساز یک توافق گسترده‌تر امنیتی و حتی سیاسی میان بیروت و تل‌آویو در آینده باشد. در همین راستا، دو طرف متعهد شده‌اند گفت‌وگوهای مستقیم برای حل اختلافات باقی‌مانده و افزایش سطح اعتماد متقابل را ادامه دهند.

در بخش دیگری از این بیانیه، بر لزوم مقابله با «گروه‌های مسلح غیردولتی» تأکید شده و آمریکا مدعی شده است که این گروه‌ها یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه هستند.

واشنگتن همچنین از ادامه حمایت خود از ارتش لبنان برای تقویت توانایی این نهاد در اعمال حاکمیت کامل بر خاک این کشور خبر داده است. در مقابل، رژیم صهیونیستی نیز بار دیگر بر ضرورت خلع سلاح کامل حزب‌الله و برچیدن زیرساخت‌های نظامی آن تأکید کرده است.

لبنان نیز در این مذاکرات بر احترام به مرزهای بین‌المللی، حفظ تمامیت ارضی و اجرای کامل آتش‌بس تأکید کرده و خواستار تقویت نقش دولت و ارتش در سراسر کشور شده است.

بر اساس توافق اعلام‌شده، قرار است دور جدید نشست‌های سیاسی و امنیتی در اواخر ماه جاری میلادی برگزار شود و آمریکا همچنان نقش میانجی اصلی در روند مذاکرات میان دو طرف را بر عهده خواهد داشت.

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