به گزارش ایلنا، رسانه دولتی کره‌شمالی گزارش داد که کیم جونگ اون، رهبر این کشور از یک تأسیسات تولید مواد هسته‌ای که به‌تازگی وارد مرحله بهره‌برداری شده، بازدید کرده است.

خبرگزاری مرکزی کره‌شمالی (KCNA) روز پنج‌شنبه اعلام کرد کیم جونگ اون در جریان این بازدید، بر ضرورت افزایش توانمندی‌های هسته‌ای کشور تأکید کرده و خواستار توسعه بیشتر ظرفیت‌های تولیدی در این حوزه شده است.

بر اساس این گزارش، رهبر کره‌شمالی اظهار داشته که ظرفیت تولید مواد هسته‌ای این کشور طی سال‌های گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است. وی همچنین بر اجرای یک برنامه بلندمدت جدید برای گسترش هرچه بیشتر توان هسته‌ای پیونگ‌یانگ تأکید کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کره‌شمالی طی سال‌های اخیر توسعه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را به‌عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی کشور دنبال کرده و بارها بر تقویت توان بازدارندگی خود تأکید کرده است.

انتهای پیام/