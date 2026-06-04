به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ در نشست خبری کاخ سفید اعلام کرد که مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد و «ممکن است تا پایان هفته اتفاقی رخ دهد». وی همچنین مدعی شد در صورت دستیابی به توافق، ایران متعهد خواهد شد به سمت تولید سلاح هسته‌ای نرود.

ترامپ در ادامه با تکرار ادعاهای پیشین خود درباره برنامه هسته‌ای ایران، گفت آمریکا به مواد و بقایای هسته‌ای ایران دسترسی خواهد داشت.

او همچنین مدعی شد نیروهای آمریکایی تأسیسات و مواد هسته‌ای مدفون در زیر زمین را هدف قرار داده‌اند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اشاره به تحولات داخلی ایران اظهار داشت: «هر اتفاقی ممکن است رخ دهد؛ رهبری ایران سه بار تغییر کرده است.»

وی توافق احتمالی با ایران را متفاوت از توافق هسته‌ای دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما توصیف کرد و مدعی شد در چارچوب توافق جدید، تهران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت. ترامپ همچنین مدعی شد پس از امضای توافق، تردد در تنگه هرمز به‌سرعت از سر گرفته خواهد شد.

ترامپ درباره فشارهای اقتصادی علیه ایران نیز گفت که تحریم‌ها و محاصره اعمال‌شده علیه تهران «از سخت‌گیرانه‌ترین اقدامات تاریخ» بوده و نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزینه نظامی علیه ایران ادعا کرد: «می‌توانستیم جنگ را دو یا سه هفته دیگر ادامه دهیم و همه چیز را از بین ببریم، اما ترجیح می‌دهم چنین کاری انجام نشود.»

رئیس‌جمهور آمریکا در عین حال تأکید کرد نیروهای این کشور برای ادامه درگیری‌ها آمادگی کامل دارند، اما از نگاه او دستیابی به توافق با ایران بهترین گزینه برای تحقق اهداف واشنگتن بدون گسترش جنگ و تلفات بیشتر است.

ترامپ همچنین درباره تحولات لبنان مدعی شد برای نخستین بار گفت‌وگوهایی با حزب‌الله انجام شده و این گروه با عدم شلیک به سمت اسرائیل موافقت کرده است. وی افزود که موضوع بازگشایی تنگه هرمز باید مستقل از تحولات میدانی و تنش‌های جاری در لبنان بررسی شود.

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