هشدار تند آمریکا به «چارچوب هماهنگی» در عراق

به گزارش ایلنا، تلویزیون الحدث به نقل از منابعی مدعی شد با ارسال پیامی تند و هشدارآمیز به «چارچوب هماهنگی» عراق- یکی از مهم‌ترین و بانفوذترین بلوک‌های شیعی در سیاست عراق-، ناتوانی دولت این کشور در رسیدگی به پرونده‌های ترور و سرکوب خبرنگاران و فعالان را مورد تأکید قرار داده است.

این منابع همچنین گفتند واشنگتن هرگونه تصمیم یا خروجی که از سوی گروه‌های مسلح عراقی صادر شود را نمی‌پذیرد و با تعیین نخست‌وزیر جدید از این مسیر مخالف است.

