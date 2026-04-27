رسانه سعودی مدعی شد:
هشدار تند آمریکا به «چارچوب هماهنگی» در عراق
منابع سعودی مدعی شده آمریکا در ادامه رویکرد مداخلهجویانه خود در امور داخلی عراق، با ارسال پیامی تند به «چارچوب هماهنگی»، ضمن زیر سؤال بردن عملکرد دولت بغداد در رسیدگی به پروندههای ترور، مخالفت خود را با هرگونه روند سیاسی خارج از چارچوبهای مورد نظر اعلام کرده است.
به گزارش ایلنا، تلویزیون الحدث به نقل از منابعی مدعی شد با ارسال پیامی تند و هشدارآمیز به «چارچوب هماهنگی» عراق- یکی از مهمترین و بانفوذترین بلوکهای شیعی در سیاست عراق-، ناتوانی دولت این کشور در رسیدگی به پروندههای ترور و سرکوب خبرنگاران و فعالان را مورد تأکید قرار داده است.
این منابع همچنین گفتند واشنگتن هرگونه تصمیم یا خروجی که از سوی گروههای مسلح عراقی صادر شود را نمیپذیرد و با تعیین نخستوزیر جدید از این مسیر مخالف است.