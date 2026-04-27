مرتس:
نمیدانم استراتژی آمریکا برای خروج از جنگ چیست
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، گفت که نمیداند آمریکا چه استراتژی خروجی در جنگ (علیه) ایران دارد.
به گزارش رویترز، مرتس در جمع دانشجویان گفت: «در حال حاضر نمیدانم آمریکا چه استراژی خروجی از جنگ (علیه) ایران انتخاب میکند».
صدراعظم آلمان افزود: «بدیهی است که ایرانیها بسیار ماهرانه مذاکره میکنند و بهوضوح قویتر از آن چیزی هستند که تصور میشود».