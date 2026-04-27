به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، گفت که نمی‌داند آمریکا چه استراتژی خروجی در جنگ (علیه) ایران دارد.

به گزارش رویترز، مرتس در جمع دانشجویان گفت: «در حال حاضر نمی‌دانم آمریکا چه استراژی خروجی از جنگ (علیه) ایران انتخاب می‌کند».

صدراعظم آلمان افزود: «بدیهی است که ایرانی‌ها بسیار ماهرانه مذاکره می‌کنند و به‌وضوح قوی‌تر از آن چیزی هستند که تصور می‌شود».

انتهای پیام/