نمی‌دانم استراتژی آمریکا برای خروج از جنگ چیست
صدراعظم آلمان گفت که نمی‌داند ایالات متحده چه استراتژی‌ای برای خروج از جنگ علیه ایران دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، گفت که نمی‌داند آمریکا چه استراتژی خروجی در جنگ (علیه) ایران دارد.

به گزارش رویترز، مرتس در جمع دانشجویان گفت: «در حال حاضر نمی‌دانم آمریکا چه استراژی خروجی از جنگ (علیه) ایران انتخاب می‌کند».

 صدراعظم آلمان افزود: «بدیهی است که ایرانی‌ها بسیار ماهرانه مذاکره می‌کنند و به‌وضوح قوی‌تر از آن چیزی هستند که تصور می‌شود».

 

