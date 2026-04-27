به گزارش ایلنا به نقل از روسیا االیوم، قیمت نفت امروز -دوشنبه- به روند صعودی خود ادامه داد و نزدیک به ۲ درصد افزایش یافت، زیرا مذاکرات بین واشنگتن و تهران متوقف شده و حمل و نقل از طریق تنگه هرمز همچنان محدود است و عرضه جهانی را تحت فشار قرار داده است.

تا ساعت ۹:۳۰ به وقت مسکو، قیمت نفت خام برنت با ۲.۱۶ درصد افزایش به ۱۰۷.۶۰ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح از ۷ آوریل است، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱.۹۸ درصد افزایش به ۹۶.۲۷ دلار رسید.

هفته گذشته، نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت به ترتیب ۱۷ درصد و ۱۳ درصد افزایش قیمت داشتند که بالاترین افزایش هفتگی آنها از زمان آغاز جنگ بود.

