گفتوگوی وزرای خارجه قطر و عربستان
به گزار شایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزرای خارجه قطر و عربستان راههای کاهش تنش بین ایران و آمریکا را مورد رایزنی قرار دادند.
وزارت خارجه قطر اعلام کرد که «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر در گفتوگوی تلفنی با «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان درباره تحولات منطقه رایزنی کرد.
دو طرف درباره آتشبس بین ایران و آمریکا و تلاشها برای کاهش تنش میان دو طرف صحبت کردند.