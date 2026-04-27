جنگ با ایران و مصائب داخلی ترامپ

علی بیگدلی، کارشناس مسائل آمریکا طی یادداشتی برای ایلنا به تشریح ابعاد و دلایل کاهش محبوبیت ترامپ در داخل آمریکا و حزب جمهوری‌خواه پرداخت که به شرح زیر از نظر میگذرد:

ترامپ در مصاحبه‌ای که چند روز پیش انجام داد، صراحتاً به خبرنگاران مخالف خود توهین کرد و گفت کسانی که این مطالب را می‌نویسند، از سوی دموکرات‌ها تحریک شده‌اند یا با آنها در ارتباط هستند. او در این مصاحبه که بازتاب زیادی هم داشت، از نظر حقوقی در وضعیتی قرار دارد که به صورت کلی در شرایط بحرانی می‌تواند تا ۶۰ روز بدون موافقت کنگره وارد جنگ شود. اگر هم اوضاع خیلی وخیم باشد و کشور درگیر جنگ شود، می‌تواند یک ماه دیگر هم این مهلت را تمدید کند؛ اما اکنون همین ۶۰ روز رو به پایان است و ترامپ نمی‌خواهد بار دیگر مدت یک‌ماهه را هم افزایش دهد، چون این کار برای او بسیار خفت‌بار خواهد بود.

این در حالیست تا به امروز پنج بار رأی‌گیری برای کاهش اختیارات جنگی ترامپ انجام شده، اما دموکرات‌ها هنوز رأی موافق لازم را به دست نیاورده‌اند؛ با این حال، احتمال دارد در رأی‌گیری بعدی موفق شوند و ترامپ را بیش از پیش تحت فشار قرار دهند. حتی بعضی از خبرگزاری‌ها گفته‌اند که ممکن است در کنگره روند استیضاح علیه او شکل بگیرد و گاهی هم درباره خود ترامپ گفته‌اند که این استیضاح در حال شکل‌گیری است.

ترامپ اکنون در شرایط بسیار بدی قرار دارد. محبوبیت عمومی او به حدود ۳۴ یا ۳۵ درصد رسیده که رقم بسیار پایینی است. تورم هم وضعیت مناسبی ندارد و به ۴.۳ درصد رسیده است. قیمت بنزین نیز برای آمریکایی‌ها اهمیت زیادی دارد و تقریباً به ۵ دلار، و شاید کمی بالاتر از ۵ دلار، رسیده است. این‌ موارد از نمونه‌های برجسته نارضایتی از ترامپ هستند که در محافل رسانه‌ای نیز به‌خوبی نشان داده شد.

ترامپ که در کارزار انتخاباتی گفته بود «من رئیس‌جمهور صلح هستم» و ادعا می‌کرد هیچ‌گاه وارد جنگ نمی‌شود، از روزی که روی کار آمده وارد جنگ شده است؛ هم در ونزوئلا، هم در اوکراین، هم در ایران و هم در غزه، و در این زمینه‌ عملکرد بسیار ناموفقی داشته است. بنابراین این موج نارضایتی همچنان ادامه پیدا می‌کند و این فشارهایی که بر ترامپ وارد می‌شود، سبب شده که او دیگر نخواهد وارد جنگ شود.

همه، از جمله خود آمریکایی‌ها و لابی‌های یهودی، می‌دانند که اسرائیل اساساً آمریکا را وادار به این حمله کرده است و در مقابل، بدون چراغ سبز ترامپ، نتانیاهو وارد جنگ نمی‌شود. بنابراین ممکن است جنگ دیگری رخ ندهد؛ به‌ویژه با فشاری که این روزها بر ترامپ وارد می‌شود. این وضعیت به نفع ما بوده و بهتر است که او تا حدی از انتظارات سطح بالای خود نسبت به ایران کوتاه بیاید و به توافقی برسد.

جمهوری‌خواهان هم از ترامپ ناراضی‌اند و ممکن است او را تحت فشار قرار دهند که مسئله ایران را زودتر سامان دهد و سطح انتظاراتش را کاهش بدهد؛ چون نمی‌تواند این وضعیت را ادامه دهد. از نظر حقوقی هم، طبق قانون اساسی آمریکا، او نمی‌تواند بیش از این مدت بدون موافقت کنگره جنگ را ادامه دهد. او برای این کار اعتبار زیادی درخواست کرده اما کنگره اعتبارش را تصویب نمی‌کند. بنابراین در تنگنای بسیار زیادی قرار گرفته است؛ با این همه لشگرکشی و انتقال تسلیحات به منطقه، باید پاسخ مردم آمریکا را هم بدهد. پس ناچار است از این وضعیت خارج شود وگرنه کار برای او مشکل خواهد شد.

