کیم حمایت خود از «جنگ مقدس» روسیه در اوکراین را اعلام کرد
رهبر کرهشمالی در ادامه همسویی کامل با مسکو، بار دیگر حمایت قاطع خود از جنگ روسیه در اوکراین را اعلام کرد و این نبرد را «مقدس و عادلانه» توصیف کرد؛ موضعی که از تعمیق ائتلاف نظامی میان دو کشور در برابر غرب حکایت دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، رسانههای رسمی کرهشمالی اعلام کردند کیم جونگ اون، رهبر این کشور، روز دوشنبه در دیدار با آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه تأکید کرد که پیونگیانگ همانند گذشته از سیاستهای روسیه در دفاع از «حاکمیت ملی و تمامیت ارضی» حمایت خواهد کرد.
کرهشمالی که پیشتر نیز با ارسال موشک، مهمات و حتی اعزام هزاران نیرو به کمک ارتش روسیه شتافته، در مقابل از حمایتهای مالی، فناورانه، نظامی و غذایی مسکو بهرهمند شده است؛ همکاریهایی که به گفته ناظران، ابعاد آن بهطور فزایندهای در حال گسترش است.
کیم با ابراز «اطمینان کامل» از پیروزی روسیه، اعلام کرد که ارتش و مردم این کشور «بیتردید در این جنگ مقدس به پیروزی خواهند رسید»؛ اظهاراتی که بازتابی از ادبیات مشترک ضدغربی در محور مسکو–پیونگیانگ تلقی میشود.
در این دیدار، دو طرف درباره گسترش همکاریهای نظامی گفتوگو کردند و مقام روس از آمادگی مسکو برای امضای یک برنامه همکاری بلندمدت در بازه ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ خبر داد.
همزمان، کیم و مقامات روس در مراسم افتتاح یک یادبود ویژه برای نظامیان کرهشمالی کشتهشده در جنگ اوکراین شرکت کردند؛ مراسمی که با نمایشهای میدانی، موسیقی و آتشبازی همراه بود و بهگفته رسانههای رسمی، صحنههایی از «نبردهای مرگ و زندگی» و «فداکاریهای قهرمانانه» را به تصویر کشید.
این تحولات در حالی رخ میدهد که دو کشور در سال ۲۰۲۴ یک پیمان نظامی امضا کردند که آنها را به ارائه کمک فوری نظامی به یکدیگر در صورت بروز درگیری متعهد میکند؛ توافقی که از نگاه بسیاری، نشانه شکلگیری یک بلوک نظامی جدید در برابر ائتلافهای غربی است.
گزارشها همچنین حاکی است که نیروهای کرهشمالی در مناطق مرزی از جمله کورسک برای مقابله با پیشروی اوکراین به کار گرفته شدهاند؛ عملیاتی که کیم از آن بهعنوان «دستاوردی درخشان» یاد کرده است.
در همین حال، منابع کرهجنوبی اعلام کردهاند که تاکنون حدود دو هزار نظامی کرهشمالی در این جنگ کشته شدهاند و تنها دو نفر از آنها به اسارت نیروهای اوکراینی درآمدهاند؛ آماری که نشاندهنده هزینههای انسانی قابل توجه این همکاری نظامی برای پیونگیانگ است.