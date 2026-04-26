عراقچی عمان را به مقصد پاکستان ترک کرد

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، یک منبع ایرانی گفت که «عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه ایران، مسقط، پایتخت عمان را ترک کرده و به اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، بازمی‌گردد.

به گفته این منبع انتظار می‌رود وزیر امور خارجه به زودی وارد پایگاه هوایی «نورخان» در حومه اسلام‌آباد شود. این منبع افزود که عراقچی پس از توقف کوتاهی در پاکستان، به مسکو، روسیه، سفر خواهد کرد.

