عراقچی عمان را به مقصد پاکستان ترک کرد

خبرگزاری سی‌ان‌ان به نقل از منابع گزارش داد که وزیر امور خارجه ایران عمان را به مقصد پاکستان ترک کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، یک منبع ایرانی گفت که «عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه ایران، مسقط، پایتخت عمان را ترک کرده و به اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، بازمی‌گردد.

به گفته این منبع انتظار می‌رود وزیر امور خارجه به زودی وارد پایگاه هوایی «نورخان» در حومه اسلام‌آباد شود. این منبع افزود که عراقچی پس از توقف کوتاهی در پاکستان، به مسکو، روسیه، سفر خواهد کرد.

 

