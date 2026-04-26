سفر مشاور امنیت ملی هند به امارات

مشاور امنیت ملی هند به امارات سفر و در دیدار با رئیس این کشور درباره پیامدهای جنگ در منطقه بر امنیت انرژی جهانی رایزنی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «محمد بن زاید آل نهیان»، رئیس امارات از «آجیت دوال»، مشاور امنیت ملی هند استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی امارات (وام)، در این دیدار تحولات اوضاع خاورمیانه و پیامدهای خطرناک آن بر امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی و امنیت انرژی جهانی مورد بررسی قرار گرفت.

ولیعهد ابوظبی و دبیر کل شورای عالی امنیت ملی امارات در این دیدار حضور داشتند.

 

