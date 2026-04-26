به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین گفت که بحران در اروپا در همه تمامی زمینه‌ها رو به وخامت است.

پسکوف در جریان یک گفت‌وگو اظهار داشت: «بحران در کشورهای اروپایی از نظر اقتصاد و امنیت و همچنین در درک آنها از خود و خط مشی اصلی‌شان رو به وخامت است».

وی تاکید کرد: «بحران در اروپا رو به وخامت است. اینها بحران‌های اقتصادی، بحران‌های وجودی و بحران امنیتی هستند، اما مهمتر از همه بحران در درک خود و خط مشی اصلی‌شان (است)».

