بند دفاع متقابل اروپا صرفا حرف نیست و در عمل خود را ثابت کرده است

به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، ضمن حمایت از توانایی اروپا برای دفاع از خود گفت که بند کمک متقابل که در پیمان اتحادیه اروپا گنجانده شده، بدون ابهام بوده و صرفا حرف نیست.

رئیس جمهور فرانسه گفت که این پیمان قبلا در عمل ثابت شده است، هنگامی‌که چندین کشور عضو پس از حمله پهپادی به پایگاه هوایی بریتانیا در قبرس در ۲۸ فوریه، کمک نظامی به این جزیره اعزام کردند.

ماکرون اظهار داشت: «در مورد بند ۷ ماده ۴۲، این فقط حرف نیست. می‌دانیم که برای ما، این موضوع واضح است و جایی برای تفسیر یا ابهام وجود ندارد».

