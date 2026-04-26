خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
ماکرون:

بند دفاع متقابل اروپا صرفا حرف نیست و در عمل خود را ثابت کرده است

کد خبر : 1778093
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور فرانسه گفت که بند دفاع تقابل اتحادیه اروپا صرفا یک حرف نیست و در عمل خود را ثابت رده سات.

به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، ضمن حمایت از توانایی اروپا برای دفاع از خود گفت که  بند کمک متقابل که در پیمان اتحادیه اروپا گنجانده شده، بدون ابهام بوده و صرفا حرف نیست.

رئیس جمهور فرانسه گفت که این پیمان قبلا در عمل ثابت شده است، هنگامی‌که چندین کشور عضو پس از حمله پهپادی به پایگاه هوایی بریتانیا در قبرس در ۲۸ فوریه، کمک نظامی به این جزیره اعزام کردند.

ماکرون اظهار داشت: «در مورد بند ۷ ماده ۴۲، این فقط حرف نیست. می‌دانیم که برای ما، این موضوع واضح است و جایی برای تفسیر یا ابهام وجود ندارد».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید