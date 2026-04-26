وزیردفاع روسیه وارد پیونگ یانگ شد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که «آندری بلوسوف»، وزیر دفاع این کشور، در جریان یک سفر کاری وارد کره شمالی شد.

ژنرال «نو کوانگ چول»، وزیر دفاع کره شمالی در فرودگاه پیونگ یانگ از بلوسوف استقبال کرد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه اعلام شد: «به عنوان بخشی از این سفر، مقام ارشد دفاعی روسیه با رهبران ارشد و فرماندهی نیروهای مسلح کره شمالی در پیونگ یانگ دیدار خواهد کرد. وی همچنین در مراسم تشریفاتی و یادبود شرکت خواهد کرد».

