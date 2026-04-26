نتانیاهو دستور حمله گسترده به مواضع حزبالله را صادر کرد
دفتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد بنیامین نتانیاهو به ارتش این رژیم دستور داده است حملات گستردهای را علیه اهداف حزبالله لبنان در خاک لبنان اجرا کند.
بر اساس این گزارش، این دستور در حالی صادر شده که به گفته منابع خبری، رژیم صهیونیستی همچنان به نقض آتشبس در مناطق مرزی ادامه میدهد و تنشها در مرزهای جنوبی لبنان در وضعیت شکنندهای قرار دارد.
در مقابل، حزبالله لبنان نیز در واکنش به این تحولات، از انجام عملیاتهایی علیه نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان خبر داده و این اقدامات را پاسخی به حملات و تجاوزات اخیر عنوان کرده است.
تحلیلگران معتقدند تشدید حملات و اقدامات متقابل میتواند وضعیت امنیتی در مرزهای لبنان و سرزمینهای اشغالی را وارد مرحلهای جدید از تنش و درگیری کند؛ بهویژه در شرایطی که تلاشهای بینالمللی برای تثبیت آتشبس همچنان بینتیجه مانده است.