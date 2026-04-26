ترامپ با انتشار تصاویر مهاجم: من هدف بودم و حادثه ارتباطی با ایران ندارد
رئیسجمهور آمریکا در اظهاراتی درباره حادثه تیراندازی در مراسم خبرنگاران کاخ سفید، مهاجم را «قاتل بالقوه» توصیف کرد و همچنین تأکید کرد که در حال حاضر «دلیلی برای ارتباط دادن این حادثه با ایران وجود ندارد».
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ در اظهاراتی درباره حادثه تیراندازی در مراسم خبرنگاران کاخ سفید در هتل «واشنگتن هیلتون»، مهاجم را «قاتل بالقوه» توصیف کرد و مدعی شد وی دارای تعداد زیادی سلاح بوده است.
ترامپ در سخنرانی خود گفت: «فکر میکنم تیراندازی با هدف قرار دادن من انجام شده بود.» او تأکید کرد که نیروهای امنیتی موفق به بازداشت عامل این حادثه شدهاند و افزود یکی از نیروهای امنیتی در جریان عملیات زخمی شده اما وضعیت او «خوب» است.
بر اساس این گزارش، رئیسجمهور آمریکا با اشاره به عملکرد نیروهای امنیتی گفت تلاش شده بود تا مأموران سرویس مخفی در محل مراسم باقی بمانند، اما آنان به دلیل ملاحظات امنیتی محل را ترک کردند. وی افزود که برنامهریزی برای برگزاری مجدد مراسم شام خبرنگاران کاخ سفید ظرف ۳۰ روز آینده انجام خواهد شد.
دونالد ترامپ در ادامه توضیح داد که عامل حمله هرگز به منطقه اصلی مراسم نرسیده و نیروهای امنیتی از فاصله دور وارد عمل شده و مهاجم را هدف قرار دادهاند. او با اشاره به روند وقوع حادثه گفت که در حال مشاهده وضعیت بوده و احتمالاً باید زودتر اقدامات حفاظتی بیشتری انجام میداد.
وی همچنین عملکرد نیروهای امنیتی را «سریع و مؤثر» توصیف کرد و گفت آنان بلافاصله پس از شناسایی مهاجم اقدام به تیراندازی کردهاند. به گفته او، بررسیهای اولیه نشان میدهد فرد مهاجم بهصورت انفرادی عمل کرده و از سوی هیچ گروهی حمایت نشده است.
رئیسجمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که تمایلی ندارد این حادثه به هیچ کشور خارجی از جمله ایران نسبت داده شود و گفت: «فعلاً نشانهای از ارتباط خارجی وجود ندارد، اما تحقیقات در این زمینه ادامه خواهد داشت.»
ترامپ همچنین در صفحه شخصی خود در «تروث سوشیال» تصاویری از این مهاجم را منتشر کرده است.