به گزارش ایلنا، روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی ادعایی به نقل از یک دیپلمات ایرانی و منابع آگاه اعلام کرد احتمال دارد هیئت‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا طی روزهای آینده با یکدیگر دیدار کنند؛ موضوعی که در صورت تحقق، می‌تواند نشانه‌ای از تحرک دوباره در مسیر دیپلماسی میان دو طرف باشد.

بر اساس این گزارش، این احتمال در شرایطی مطرح شده که تحرکات دیپلماتیک تهران در منطقه افزایش یافته و گفت‌وگوهایی با محوریت مسائل منطقه‌ای و تلاش برای کاهش تنش‌ها در جریان است. در همین راستا، منابع خبری از سفرهای اخیر وزیر امور خارجه ایران، عباس عراقچی، به برخی کشورهای منطقه از جمله عمان و پاکستان خبر داده‌اند.

گزارش‌ها حاکی است بخشی از هیئت همراه عراقچی پس از مذاکرات در اسلام‌آباد برای مشورت به تهران بازگشته و قرار است در ادامه به او در پایتخت پاکستان ملحق شود. این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که محور اصلی رایزنی‌ها، بررسی چارچوب‌های پیشنهادی برای کاهش تنش‌ها و یافتن مسیرهایی برای توقف درگیری‌ها عنوان شده است.

در همین چارچوب، سید عباس عراقچی پس از ورود به مسقط تأکید کرده است که در مذاکرات خود، مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره یک «چارچوب عملیاتی قابل اجرا» برای پایان دادن به تنش‌ها را تشریح کرده است. وی همچنین با اشاره به نقش آمریکا در روند مذاکرات گفته است هنوز مشخص نیست که واشنگتن تا چه اندازه در مسیر دیپلماسی جدی است.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه ایران، سفر اخیر عراقچی به مسقط در چارچوب بررسی تحولات منطقه‌ای و تبادل نظر درباره روندهای جاری انجام شده است. پیش از این نیز وی در اسلام‌آباد با مقامات پاکستانی درباره موضوعات مرتبط با آتش‌بس و کاهش تنش‌ها رایزنی کرده بود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که اگرچه اختلافات میان تهران و واشنگتن همچنان پابرجاست، اما نشانه‌هایی از تلاش‌های محدود برای بازگشایی کانال‌های دیپلماتیک و بررسی امکان گفت‌وگو در سطح هیئت‌های رسمی مشاهده می‌شود؛ موضوعی که در صورت تحقق، می‌تواند بر روند تحولات منطقه‌ای تأثیرگذار باشد.