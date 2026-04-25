لغو سفر ویتکاف و کوشنر به اسلامآباد از سوی ترامپ
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیسجمهور آمریکا از لغو سفر فرستاده ویژه و مشاور خود به اسلامآباد، پایتخت پاکستان خبر داد.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا شامگاه شنبه در گفتوگو با رسانه خبری «فاکس نیوز» عنوان کرد: «کمی پیش به افرادم گفتم که آنها آماده رفتن بودند و من گفتم، خیر، شما نمیتوانید یک پرواز ۱۸ ساعته برای رفتن به آنجا انجام دهید.»
ترامپ در ادامه ادعا کرد: «ما همه کارتها را داریم. آنها (طرف ایرانی) میتوانند هر زمان که بخواهند با ما تماس بگیرند اما شما دیگر نمیتوانید پروازهای ۱۸ ساعته انجام دهید تا بنشینید و در مورد هیچ چیز گفتوگو کنید.»