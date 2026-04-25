به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، ‌یک مقام پاکستانی مدعی شد که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در دیدار با «عاصم منیر»، فرمانده ارتش پاکستان، مخالفت و ملاحظات تهران نسبت به خواسته‌های آمریکا را ابلاغ کرده است.

به‌ ادعای این مقام، عراقچی تأکید کرده مطالبات اصلی ‌ایران شامل رفع محاصره و توقف حملات آمریکا است.

این مقام آگاه در ادامه اضافه کرد عراقچی در این دیدار هرگونه اختلاف میان رهبران ایران را رد کرده است.

این مقام افزود برگزاری دیدار مستقیم با هیئت آمریکایی تاکنون قطعی نشده است.

