عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مطالبات اصلی ‌ایران شامل رفع محاصره و توقف حملات آمریکا است

یک مقام پاکستانی مدعی شد که وزیر خارجه ایران، در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان، مخالفت و ملاحظات تهران نسبت به خواسته‌های آمریکا را ابلاغ کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، ‌یک مقام پاکستانی مدعی شد که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در دیدار با «عاصم منیر»، فرمانده ارتش پاکستان، مخالفت و ملاحظات تهران نسبت به خواسته‌های آمریکا را ابلاغ کرده است. 

به‌ ادعای این مقام، عراقچی تأکید کرده مطالبات اصلی ‌ایران شامل رفع محاصره و توقف حملات آمریکا است.

این مقام آگاه در ادامه اضافه کرد عراقچی در این دیدار هرگونه اختلاف میان رهبران ایران را رد کرده است.

این مقام افزود برگزاری دیدار مستقیم با هیئت آمریکایی تاکنون قطعی نشده است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید