نگرانی اتحادیه اروپا از عدم حضور آمریکا در نشستهای گروه هفت و ناتو
رسانهها از نگرانی کشورهای اتحادیه اروپا در رابطه با عدم حضور آمریکا در نشستهای گروه هفت و ناتو خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه ایتالیایی «لا رپوبلیکا»، گزارش داد که اجلاس گروه هفت در فرانسه ممکن است بدون مشارکت حضوری «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا برگزار شود و کشورهای اروپایی نگرانند که شرکت او از طریق ارتباط ویدیویی، آمریکا را بیش از پیش از متحدانش دور کند.
این نشریه خاطرنشان کرد که میزبان این اجلاس، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، پیش از تبادل نظرات انتقادی با ترمپ، تلاش کرده بود تا تغییر تاریخ این نشست از ۱۴ ژوئن سالروز تولد رئیس جمهور آمریکا به ۱۵ ژوئن، حضور رهبر آمریکا را تضمین کند.
این روزنامه همچنین اشاره کرد که ایالات متحده دعوتنامهای برای «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، برای شرکت در اجلاس گروه ۲۰ در میامی در ماه دسامبر ارسال کرده است.
عدم شرکت در اجلاس گروه هفت میتواند منجر به خودداری کاخ سفید از شرکت در نشست ناتو در آنکارا در ماه جولای شود.