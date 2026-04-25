به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «مشاهد حسین»، وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان، اظهار داشت که با سفر وزیر امور خارجه ایران به اسلام‌آباد، این شهر امروز در «کانون دیپلماسی بین‌المللی» قرار گرفته است.

وی در گفت‌وگو با این شبکه ضمن بیان اینکه هم ایران و هم آمریکا به پاکستان اعتماد دارند، خاطرنشان کرد: «موضع ایران در چارچوب تلاش‌ها برای نزدیک‌سازی دیدگاه‌های دو طرف، مواضعی متوازن، منعطف و واقع‌گرایانه است.»

وی افزود: «سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران منجر به نمایش انعطاف از سوی ایران شد به‌ طوری که آن‌ها تنگه هرمز را بنا به درخواست و توصیه ما(به طور موقت) بازگشایی کردند و انتظار می‌رفت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا نیز با لغو محاصره واکنش مشابهی نشان دهد، اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد.»

این وزیر پاکستانی تداوم محاصره را مانعی بزرگ در مسیر ازسرگیری مذاکرات دانست و تأکید کرد: «پاکستان تلاش می‌کند تا نزدیکی دیدگاه‌های دو طرف را تضمین کند.»

