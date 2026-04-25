بازگشت «دیپلماسی پاندا»؛ پیام پکن به واشنگتن پیش از دیدار سران
در شرایطی که روابط چین و آمریکا با چالشهای فزاینده مواجه است، پکن با احیای «دیپلماسی پاندا» و ارسال این حیوان به آمریکا، بهدنبال ارسال سیگنالهای سیاسی پیش از سفر ترامپ ارزیابی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در آستانه سفر برنامهریزیشده دونالد ترامپ به چین و دیدار با شی جینپینگ، پکن بار دیگر از ابزار موسوم به «دیپلماسی پاندا» برای مدیریت فضای روابط با واشنگتن بهره گرفته است؛ اقدامی که از سوی ناظران بهعنوان تلاشی نمادین برای نرمسازی تنشها پیش از این دیدار ارزیابی میشود.
بر اساس اعلام انجمن حفاظت از حیاتوحش چین، یک جفت پاندا شامل «بینگبینگ» و «فو شوانگ» در قالب توافقی ۱۰ ساله به باغوحش آتلانتا منتقل خواهند شد. این توافق که سال گذشته امضا شده، از سوی طرف چینی در چارچوب تقویت روابط مردمی میان دو کشور معرفی شده است.
طبق این گزارش، این دو پاندا از مرکز تحقیقات و پرورش پاندا در شهر چنگدو در استان سیچوان به آمریکا اعزام میشوند. مسئولان باغوحش آتلانتا نیز با استقبال از این اقدام، آن را نشانهای از تداوم همکاریهای زیستمحیطی میان دو کشور دانستهاند.
در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه چین تأکید کرده است که این توافق میتواند به بهبود شرایط نگهداری پانداها و در عین حال تقویت روابط دوجانبه کمک کند؛ موضوعی که در چارچوب سیاست موسوم به «دیپلماسی پاندا» تعریف میشود؛ سیاستی که پکن طی دهههای گذشته از آن بهعنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی و تقویت روابط خارجی استفاده کرده است.
دیپلماسی پاندا سابقهای طولانی در تاریخ چین دارد و به دوره سلسله تانگ بازمیگردد، اما در قرن بیستم و بهویژه در دوران مائو تسهتونگ بهطور گستردهتری مورد استفاده قرار گرفت. در آن دوره، چین با اهدای پاندا به کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، تلاش کرد روابط سیاسی خود را در چارچوب رقابتهای جنگ سرد مدیریت کند.
بهاینترتیب، فعالسازی دوباره این ابزار نمادین در آستانه سفر ترامپ، نشاندهنده تلاش پکن برای بهرهگیری از ابزارهای نرم در کنار رقابتهای سیاسی و اقتصادی با واشنگتن ارزیابی میشود.