صربستان هرگز علیه روسیه تحریم اعمال نمیکند
یک مقام صربستانی گفت که این کشور هرگز علیه روسیه تحریم اعمال نمیکند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «نناد پاپوویچ»، مسئول همکاری های اقتصادی صربستان در مصاحبهای گفت که بلگراد علیرغم فشارهای خارجی در رابطه با تحریم روسیه، هرگز مسکو را تحریم نمیکند.
وی اظهار داشت: «برای چهارمین سال پیاپی ما تنها کشوری در اروپا هستیم که علیه روسیه تحریم اعمال نکرده است. البته به همین خاطر ما با در تمامی حوزههای کار هر روزه خود باغ فشار مداوم رو به رو هستیم».
وی اشاره کرد: «اما سیاست رئیس جمهور الکساندر ووچیچ و دولت صربستان این است که ما هرگز بر کشور برادر، روسیه تحریم اعمال نمیکنیم. این هم به سود بلگراد و هم به سود مسکو است».
مقام صرب افزود: «به لطف توافق میان روسای جمهورمان صربستان پایین تر قیمت گاز در اروپا را دارد».