خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آلمان به تنگه هرمز مین‌روب اعزام می‌کند

لینک کوتاه کپی شد.

وزیردفاع آلمان اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور یک مین‌روب برای استقرار احتمالی در تنگه هرمز به دریای مدیترانه اعزام می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بوریس پیستوریوس»، وزیر دفاع آلمان، گفت که نیروی دریایی این کشور یک مین‌روب به مدیترانه اعزام می‌کند تا برای استقرار احتمالی در تنگه هرمز آماده شود.

وی به یک روزنامه آلمانی گفت که این کشتی در کنار یک کشتی فرماندهی و تدارکات مستقر خواهد شد، اما زمان آن را اعلام نکرد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، پیستوریوس گفت پیش‌شرط‌های هرگونه استقرار شامل آتش‌بس پایدار بین ایالات متحده و ایران، چارچوب قانونی تحت قوانین بین‌المللی برای عملیات و مجوز از بوندستاگ است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید