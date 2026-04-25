به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بوریس پیستوریوس»، وزیر دفاع آلمان، گفت که نیروی دریایی این کشور یک مین‌روب به مدیترانه اعزام می‌کند تا برای استقرار احتمالی در تنگه هرمز آماده شود.

وی به یک روزنامه آلمانی گفت که این کشتی در کنار یک کشتی فرماندهی و تدارکات مستقر خواهد شد، اما زمان آن را اعلام نکرد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، پیستوریوس گفت پیش‌شرط‌های هرگونه استقرار شامل آتش‌بس پایدار بین ایالات متحده و ایران، چارچوب قانونی تحت قوانین بین‌المللی برای عملیات و مجوز از بوندستاگ است.

