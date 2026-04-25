آمریکا از تلقی خود به عنوان قدرتمندترین کشور جهان دست بردارد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «جفری ساکس»، اقتصاددان مشهور آمریکایی و مدیر مرکز توسعه پایدار در دانشگاه کلمبیا (نیویورک)، گفت که وقت آن رسیده است که ایالات متحده از تلقی خود به عنوان قدرتمندترین کشور جهان دست بردارد و به دنبال راه‌هایی برای همکاری با دیگر بازیگران قدرتمند بین‌المللی باشد.

وی گفت: «ما یک توهم فراگیر داریم و آن این‌که‌ آمریکا بر جهان حکومت می‌کند. و هر روز که [دونالد] ترامپ، رئیس جمهور [ایالات متحده]، می‌گوید ما قدرتمندترین‌ در تاریخ جهان هستیم، البته که از گفتن این حرف احساس خوبی دارد. البته، شاید پیروان او از گفتن این حرف احساس خوبی داشته باشند، اما این رویکرد کاملاً اشتباهی نسبت به جهان ما در حال حاضر است.»

وی افزود: «بخش جدی جهان ما این است که جهان با چالش‌های عمیق بسیاری روبرو است. کشورهای مسلح به سلاح هسته‌ای زیادی وجود دارند. کشورهای قدرتمند زیادی وجود دارند. ما باید راهی برای کنار آمدن، درک یکدیگر، همکاری، حل مشکلات و جلوگیری از تله‌های جنگی که می‌تواند اقتصاد جهان یا حتی جهان را در مدت کوتاهی نابود کند، پیدا کنیم.»

