گرسنگی در خط مقدم؛ فرمانده اوکراینی برکنار شد+ تصاویر
در پی انتشار تصاویری تکاندهنده از وضعیت جسمانی نیروهای اوکراینی در جبهه، وزارت دفاع این کشور از برکناری یک فرمانده نظامی خبر داد؛ تصاویری که بار دیگر ابعاد بحران در ارتش اوکراین را آشکار کرده است.
به گزارش ایلنا، عکسهایی که گفته میشود توسط همسر یکی از سربازان منتشر شده، چند نظامی اوکراینی را در شرایطی بسیار نامناسب نشان میدهد؛ بهگونهای که آثار سوءتغذیه شدید در چهره و بدن آنها مشهود است. در این تصاویر، سربازان با کاهش شدید وزن و وضعیت جسمی نامطلوب دیده میشوند که بهگفته منابع، ناشی از کمبود طولانیمدت غذا و آب در خطوط مقدم بوده است.
این زن اوکراینی مدعی شده که نیروها برای زنده ماندن ناچار به نوشیدن آب باران و ذوب کردن برف در فصل زمستان بودهاند؛ مسئلهای که نشاندهنده ضعف جدی در پشتیبانی لجستیکی ارتش اوکراین است.
در واکنش به این افشاگری، ستاد کل ارتش اوکراین اعلام کرد فرمانده این یگان از سمت خود برکنار شده و به پنهانکاری درباره وضعیت واقعی نیروها متهم است. در بیانیه رسمی همچنین به از دست رفتن برخی مواضع و بروز خطاهایی در برآورد و تأمین تدارکات اشاره شده است.
مقامات اوکراینی در عین حال تلاش کردهاند این وضعیت را به شرایط دشوار میدانی نسبت دهند و اعلام کردهاند که ارسال تدارکات به این نیروها از طریق پهپادها و قایقها و در شرایطی انجام میشود که مسیرها در معرض آتش نیروهای روسیه قرار دارد.
با این حال، انتشار این تصاویر و واکنش دیرهنگام مسئولان، بار دیگر پرسشهایی جدی درباره وضعیت واقعی نیروهای اوکراینی در جبههها و میزان کارآمدی مدیریت نظامی این کشور مطرح کرده است؛ موضوعی که در سایه حمایتهای گسترده غرب، کمتر بهصورت شفاف مورد توجه قرار گرفته است.